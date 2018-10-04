Suudi Arabistan Büyükelçisi, kayıp gazeteci için bakanlığa çağrıldı

ANKARA, () - İSTANBUL'da, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evrak işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmasıyla ilgili Büyükelçi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İstanbul'da önceki gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan henüz haber alınamadı. Yaşanan bu gelişme üzerine Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kayıp Cemal Kaşıkçı için izahat istendi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla Suudi vatandaşı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkosolosluğu'nda" demişti.