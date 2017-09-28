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Suud Devleti'nin 87.yıldönümü

Suudi Arabistan Krallığı'nın 87. kuruluş yıldönümü kutlandı. Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdülkerim el-Hureyci, yıldönümü kutlaması için resepsiyon verdi.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:44
Suud Devleti'nin 87.yıldönümü

Büyükelçi el-Hureyci bir otelde verdiği resepsiyonda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ekonomi, kalkınma, eğitim, ve sağlık gibi diğer alanlarda uyguladığı politikanın başarılarına değinerek, Suudi Arabistan Krallığı'nın, Kabe'yi ve hac mekanlarını ziyaret eden konukların daha rahat olmaları ve kolaylık sağlamak üzere iki Kutsal Mescit alanı ve yapılarının genişletilmesine yönelik projelere ilişkin bilgileri aktardı.

Resepsiyonla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Büyükelçi el-Hureyci,  Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in  İslam’a ve ümmetin meselelerine hizmet yolunda uluslararası ve bölgesel düzeydeki ağırlığı ve öncü rolüne vurgu yapmıştır. Tarihi mirası ve medeniyetinden, insan hakları ilkelerine saygıdan ilham alan Suudi politikasının hoşgörü, barışın yayılması ve şiddetin önlenmesi temeline dayalı olduğuna işaret etmiştir.

Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki derin kardeşlik ilişkilerinin altını çizen Büyükelçi el-Hureycî, son zamanlarda siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında süregelen ilişkilerde önemli bir gelişme yaşandığını kaydetmiştir. Ayrıca iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin arttığının altını çizmiştir. Ayrıca İki Kutsal Mescit Hizmetkarı Kral Selman bin Abdulaziz ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya geldiği daha önceki zirve toplantılarında, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi’nin kurulmasına karar verildiğini hatırlatmıştır.

Resepsiyonda bu önemli tarihi günde Suudi halkına ait çeşitli halk oyunları ve geleneksel gösteriler sergilenmiştir. Nitekim bu tarihi gün, tarih sayfalarında ve her bir Suudi vatandaşının vicdanında yaşamaya devam edecektir. "

Resepsiyona Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,   AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye’de bulunan konsolosluk ve yabancı resmi temsilciliklerinin kordiplomatik misyon üyeleri,  Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Basın Yayın Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Son Güncelleme: 28.09.2017 12:13
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