Süs bitkisi ithalatına 'klonlu' çözüm

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da oturan Timur Eker, akvaryumlar için Avrupa ve Asya'dan yüksek maliyetle ithal edilen süs bitkilerine alternatif olması amacıyla yerli üretime girişti. Geliştirdiği özel jelle bitki dokusundan yüzlerce bitki klonlamayı başaran Eker, "Avrupa'dan gelen ürünlerin fiyatı pet shop'larda 70 TL'den satılırken, Asya'dan gelen doku bitkiler ise 50 TL'den satılıyor" dedi.

Antalya'da yaşayan, 30 yılı aşkındır akvaryum hobisi olan eski turist rehberi Timur Eker, Avrupa ve Asya ülkelerinden yüksek maliyetle ithal edilen akvaryum bitkilerini üretmek için kolları sıvadı. Eker, laboratuvar için Muratpaşa ilçesindeki apartmanın zemin katını kiraladı. Burada laboratuvar kuran ve çeşitli makineler alan Eker, doku kültürüyle bitki klonlamak için kimyagerlerle görüşmeye başladı. Formülünü gizli tuttuğu jel geliştiren Eker ve çalışma arkadaşları, kısa sürede bitki klonlamayı başardı.

TEK DOKUDAN SAYISIZ ÜRETİM

Bitkinin dokusundan o bitkinin aynısını sonsuz sayıda üretebilecek imkana sahip olduklarını anlatan Timur Eker, geliştirdikleri jelde bitkinin ihtiyaç duyduğu her türlü besin ve faydalı mikroorganizmaların olduğunu söyledi. Steril edilmiş plastik kutular içine yerleştiren akvaryum bitki dokusunun havayla temas etmemesi gerektiğini kaydeden Eker, kutu içindeki jelle bitkinin kısa sürede kendi içinde üreyerek, geliştiğini belirtti. Bir bitkiden elde edilen dokuyla şimdilik 100 farklı kutu ürün alan Eker, sayısız üretim yapılabilecek imkanları olduklarını aktardı.

'İTHALATI ÖNLEMEK İSTEDİM'

Uygulamanın, süs bitki sektörünün yanı sıra tarım sektöründe de kullanılabileceğini dile getiren Timur Eker, esas amacının da bu yönde olduğunu kaydetti. Tek domates fidesinden yüzlerce klonlanabileceğini kaydeden Eker, en büyük avantajının, hastalıklardan uzak üretim olduğunu söyledi. Türkiye'deki akvaryum bitkilerinin yüzde 90'ının ithal edildiğini anlatan Eker, "Bunu üreterek ithalatın önüne geçeriz, diye düşündük. Avrupa'dan gelen ürünlerin fiyatı pet shoplar'da 70 TL'den satılırken, Asya'dan gelen doku bitkiler ise 50 TL'den satılıyor. Şu an 8 bin saksılık kapasitem var. Yılda 3 defa döndürürsek 24 bin bitki üretebileceğim. Fiyatlar netleşmedi henüz ama Avrupa fiyatlarının altında olacağı kesin" diye konuştu.

Timur Eker, yerli ürünlerin yakın zamanda piyasaya sürüleceğini de söyledi.



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