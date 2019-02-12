Sürüceleri şaşırtan trafik levhaları

SAMSUN’un İlkadım ilçesindeki Mevlevihane Caddesi’nde sürücüler, ortasında binaların yer aldığı iki yol üzerinde bulunan trafik levhaların kafa karıştırdığından yakınıp, hangi yönün kapalı, hengi yönün ters yön olduğuna karar veremiyor.İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi, Mevlevihane Caddesi ile Himaye-i Eftal Sokağı’nın kesiştiği noktada, ortasında binaların yer aldığı 2 yolun farklı noktalarına yerleştirilen trafik levhaları sürücülerin kafalarını karıştırıyor. Sokak üzerinde hem Mevlevihane Caddesi'ne, hem de Himaye-i Eftal Sokağı’nı işaret eden yön levhalarının üst kısmında ise girilemez levhasının yer alması dikkat çekiyor. Araçlarıyla bölgeye gelen sürücüler, yön levhalarının, 2 yolda hangi yönün kapalı, hengi yönün ise ters yön olduğuna karar veremiyor. Zaman zaman 19 Mayıs Bulvarı’ndan Mevlevihane Caddesi’ne giren sürücüler ise hangi yola gireceğini şaşırıyor.

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