Suriyelilerin damak tadına uygun ekmek üretimi

İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’na ait Türkiye'de ve Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan fırınlarından Suriyelilerin damat lezzetine uygun ekmek üretimi yapılıyor.

İHH’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi’nde 36 işçinin haftanın 6 günü çalıştığı ve el değmeden günde 100 bin adet ekmek ürerimi yapılıyor. İHH Yurtdışı Fon Toplama ve Projeler Birim Sorumlusu Yusuf Tunç, Reyhanlı'daki fırından günde 100 bin ekmek üretimi yapıldığını ve ekmeklerin Suriyelilerin alıştığı, ağız ve damak tatlarına uygun olarak üretildiğini söyleyerek, "Ekmeklerin yüzde 90’ını Suriye tarafında, İdlib, Hama ve Lazkiye kırsalında bulunan kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, kalan yüzde 10’u ise burada hasta, yaralı ve yetim ailelere dağıtılıyor" dedi.

TÜM FIRINLARDA GÜNLÜK 500 BİN EKMEK

Tunç, Reyhanlı’nın yanı sıra, sınırın diğer tarafındaki, İdlib, Hama ve Lazkiye kırsalında bulunan fırınlarla birlikte günlük 500 bin adet ekmek üretimi yapıldığını belirterek, 2018 yılı başından bugüne kadar tüm fırınlarda toplam 270 milyon ekmek üretildiğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.



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