Suriyeliler 1 milyon 500 bin dolarlık İncil'i kaçıracaklardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Suriye'li kişiler ülkelerinden getirdikleri değerli İncil'i yurt dışına çıkaramadan emniyet ekipkleri tarafından ele geçirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, çalıişmaların devam ettiği, Keçiören'deki Hasköy Mahallesi'nde bir araçla sevk edilip, yurt dışına çıkarılacağı tespit edildi.

Araç, bütün tedbirler alındıktan sonra durduruldu ve yapılan aramalar sonucu Suriye uyruklu M.D.'den Bizans dönemine ait olan İncil'in değerinin 1 milyon 500 bin dolar olduğu değerlendirildi. Suriye'li M.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.