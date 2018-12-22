Suriyeli yetimlere kıyafet desteği

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Güngören Temsilciği Kadın Kolları, İstanbul Güngören Müftülüğü ve Hakca-Der’in ortak çalışması ile Hatay’da yaşayan Suriyeli yetimlere kıyafet yardımı yapıldı.

Suriyeli yetimlere destek olmayı sürdürdüklerini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye’deki iç savaş nedeniyle anneleri veya akrabalarıyla Türkiye’ye sığınan Suriyeli yetimlere Güngören Temsilciliği Kadın Kolları,Güngören Müftülüğü ve Hakca-Der işbirliği ile kıyafet desteğinde bulunduklarını söyledi. Tosun, “Yetimlerimiz ile bir mağazaya giderek giyecekleri kıyafetleri kendilerinin seçmelerini sağladık. Bu yardım çalışmasından 66 yetimimiz faydalandı. Destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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