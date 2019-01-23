Suriyeli yetimlere 3 ton et yardımı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki çadır kent ve kamplarda yaşayan bin yetim ailesine 3 ton et yardımı yapıldı.Suriye'deki kamplarda ve çadır kentlerde yaşayan yetim ailelerine gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında yardımlarını sürdürdüklerini söyleyen, İHH Suriye Çalışmaları Medya sorumlusu Selim Tosun, hava saldırılarından ve çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara yerleşen ailelere düzenli olarak yardımda bulunduklarını belirtti. Tosun, “Savaş mağduru yetim ailelerine yönelik yardım çalışmalarımızı kış mevsiminde artırdık. Bu kapsamda, kamplardaki bin yetim aileye 3 ton et yardımı yaptık” dedi.

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