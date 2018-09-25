Suriyeli sığınmacılar için 'Hukuk Kliniği' açıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - BİRLEŞMİŞ Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde 'Türkiye'de mülteci, sığınmacı, geçici koruma altındaki kişilerin adalete erişimlerinin desteklenmesi' projesi kapsamında Şanlıurfa Hukuk Kliniği'nin açılışı yapıldı.

Türkiye'de ilk olan hukuk kliniği açılışına katılmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve UNHCR Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz tarafından karşılanan heyet daha sonra Mevlana Caddesi üzerindeki Hukuk Kliniğine geçti. Burada açılış töreninde konuşan Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Türkiye'de 4 milyon sığınmacı olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'ya sığınmış olan Suriyeli sayısı 1 milyon. Dünyada hiçbir ülke Türkiye'nin üstlendiği bu göreve yakın bir sorumluluğu üstlenmemiştir. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mülteci, geçici sığınmacıyı misafir ediyoruz. Bu 4 milyon kişi dezavantajlı olmaları sebebiyle potansiyel, suç mağduru ve suç faili. Bu büyük sorunla hepimiz el ele verip konuşmak ve başarmak zorundayız. Bunu yaparken de hiçbir eziklik duymadan, Türkiye'nin dünyadaki en büyük sorumluluğu üstlendiğini bilerek yapmalıyız" diye konuştu.

Feyzioğlu, kliniğin hem sığınmacılar hem de avukatlar için kurulduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Hukuk kliniği diye özellikle İstanbul'da bir takım üniversitelerde avukatlık kanununa aykırı olduğunu düşündüğümüz çeşitli çalışmalar yaptığını biliyoruz. 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin kendilerine başvuran sorunlu kişilere hukuki yardım yapması onları sadece yanlışa sürükler. Bu hukuk kliniği öncelikle avukatlara hizmet edecek. Meslektaşlarım, mülteci hukuku ile ilgili bir sorunla karşılaştıklarında burada özel olarak yetişmiş, konunun uzmanı olmuş avukat arkadaşlarımızdan hukuki destek alacak. Buraya müracaat eden mülteci veya sığınmacı derdini anlattığında doğru yönlendirilecek. Hukuki yardıma ihtiyacı var mı yok mu, varsa nasıl bir hukuki yardıma ihtiyacı var buradaki arkadaşlarımız belirleyecek. Eğer çok acil bir durum varsa doğruda kendileri müdahale edecek. Onun dışındaki tüm dosyaları Şanlıurfa'daki adli yardım gönüllüsü avukatlara yönlendirecekler. Hukuk Kliniği, bir yandan sığınmacı ve mültecilere destek için diğer yandan da meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerini bilgili, eksiksiz şekilde yapabilmelerini sağlamak için kuruldu."

Konuşmaların ardından kliniğin açılışı yapıldı.



FOTOĞRAFLI