 Suriyeli gelin vahşetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi



Hayati ARIGAN/İSTANBUL() - İSTANBUL'da birlikte yaşadığı 54 yaşındaki kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sarıp çöpe atan 25 yaşındaki Suriyeli gelin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 6 Ağustos 2017 tarihinde yaşanan olayda polise 25 yaşındaki Suriyeli Leyla S.'nin çöp konteynırına şüpheli bir şekilde battaniye attığı ihbarı yapıldı. Hemen konteynırın yanına gelen polise, mahalleli, Leyla S.'nin battaniyeyi yerde sürükleyerek 25 metre mesafedeki evine geri götürdüğünü bildirdi. Bunun üzerine eve giren polis, Leyla S.'nin 54 yaşındaki kayınvalidesi Fatma Hamo'nun cansız bedenini buldu.



İPLE BOĞMUŞ

3 çocuk annesi Leyla S., birlikte yaşadığı kayınvalidesinin düştüğünü, başını yere çarpıp öldüğünü öne sürdü. Olay anında eşi evde olmayan Leyla S., “Bana üç tokat attı, saçlarımdan çekip, 'Sen benim kıymetimi biliyorsun, seni öldüreceğim' dedi. Bana vururken yere düşüp, başını yere çarptı. Yerde yatarken elbisesinin yakasını iki dakika tutarak, 'Böyle şeyler yapma' dedim. Öldüğünü anlayınca korktum. Cesedi battaniyeye sarıp dışarı çıkardım. Yoldan geçen bir kişiden yardım istedim. Battaniyeyi çöp konteynırına koydum. Eve dönünce pişman oldum. Geri gittim, yine birinden yardım alıp battaniyeyi konteynırdan çıkardım, eve getirdim" dedi. Yapılan otopside Fatma Hamo'nun iple boğularak, öldürüldüğü ortaya çıktı.



CESEDİ YOLDAN GEÇEN İKİ KİŞİYE TAŞITMIŞ

Soruşturma aşamasında polis, çevredeki kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde Leyla S.'nin cesedi konteynıra götürürken ve eve geri getirirken, yoldan geçen iki ayrı erkekten yardım aldığı tespit edildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Leyla S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Suriyeli gelin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



