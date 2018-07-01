Suriyeli Asaf, tatil yapabilmek için pamuk şeker satıyor

Nuri PİR/ADANA, () -SURİYE'deki DEAŞ saldırılarında babasının kaybedince annesi ve 5 kardeşiyle birlikte Adana'ya gelen Asaf Levni (11) yaşıtları gibi tatil yapmak için pamuk şeker satarak para biriktiriyor.

Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde oturan Suriyeli Asaf Levni, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ saldırılarında 4 yıl önce çıkan çatışmada babası Cenab'ın hayatını kaybettiğini annesi Savra ve 5 kardeşi ile Adana'ya geldiklerini söyledi. 9 yaşındaki kardeşi Hafid ile birlikte pamuk şeker satmayı tercih ettiklerini belirten Asaf Levni, ülkesindeki savaşın bir an önce bitmesini istediğini söyledi. Pamuk şekerin tanesini 1 TL'den sattığını belirten Levni, "Yaşıtlarım aileleriyle yaz tatili yapmalarına rağmen ben para kazanmaya çalışıyorum. Neredeyse her gün Merkez Park ve çevresindeyim. Hafta sonları işler iyi giderse 40 lira kazanıyorum, diğer günler de 25-30 lira arasında değişiyor. İnternet kafede oyun oynamayı çok seviyorum. Biraz daha para biriktirirsem kardeşimle denize gideceğiz" dedi.



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