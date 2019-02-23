Suriye yetimlere bot ve yakacak yardımı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-SURİYE’nin İdlib kenti kırsalında yaşayan bin yetime İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından kışın kullanmak üzere bot ve yakacak yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, savaşın yetim bıraktığı Suriyeli çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Suriye’nin kuzeyinde bulunan İdlib kenti kırsalında yaşayan yetimlere yardım ulaştırdıklarını belirterek, “Kış mevsiminin son günlerine geliyoruz. Suriye’de yağmur yağışlarının yoğunlaşması sonucu ısınma sorunu da oluşuyor. Özellikle anneleriyle beraber yaşayan yetim çocukların mağdur olmaması için bölgede bulunan bin yetimi çocuğa bot ve bir aylık yakacak yardımı yaptık” dedi.

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