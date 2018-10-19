Süper model Vodianova, kadınlar için Antalya'ya geliyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - SÜPER model Natalia Vodianova, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nca (UNFPA) kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik 25- 26 Ekim'de düzenlenecek 'Let's Talk!' sempozyumu için Antalya'ya gelecek.

Natalia Vodianova ve UNFPA tarafından yönetilecek sempozyum, sürdürülebilir çözümler üretmek için kadın sağlığını çevreleyen tabularla mücadele eden düşünce liderlerini, fark yaratanları ve politika düzenleyicilerini bir araya getirecek. Antalya'da, 25- 26 Ekim günlerinde Maxx Royal Resorts Kemer'de düzenlenecek '2018 Let's Talk!' etkinliği, kadın sağlığı ve cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi amacıyla kadın sağlığı tabularına meydan okuyan düşünce liderleri, aktivistler ve küresel politika düzenleyicilerini bir araya getirecek. Etkinlik, yardımseverlik platformu ELBI desteğiyle UNFPA tarafından ortaklaşa yürütülecek. Etkinlikte kadın sağlığı, seçimler ve haklar için küresel çapta mücadele edenler için ödül töreni de olacak. ELBI kurucu ortağı, yardımsever ve süper model Natalia Vodianova, etkinliğe ev sahipliği yapacak ve birçok özel konuğu bir araya getirecek.

Etkinlik, 25 Ekim'de ağ katılımıyla başlayacak ve 26 Ekim'deki forumla devam edecek.

Antalya'da düzenlenecek etkinlikle ilgili açıklamada bulunan ELBI'nin kurucusu Natalia Vodianova, ELBI ve iş ortağı UNFPA ile 'Let's Talk!' girişimini başlattıkları için gurur duyduğunu söyledi. Vodianova, "1 yıl önce dönemler boyunca tabular hakkında arkadaşlarla ve meslektaşlarla sohbet etmeye başladım. Bu konuşmayı genişlettiğim ve küresel düzeye getirdiğim için çok heyecanlıyım. Çoğu zaman kadınların sağlık sorunları, nesiller boyu kadına çok fazla izin vermeyen, yersiz damgalar ve tabular yüzünden duyulmamış ve fark edilmemiş. Şimdi yeni bir kapı açma zamanı. Şimdi yaptığımız değişiklikler, gelecek nesillerin kaderini şekillendirmeye yardımcı olabilir. Etkinlik ayrıca, dünyadaki kadınların sağlığı için başarılarını sürdüren aktivistleri ve savunucuları tanıma ve tanıtma fırsatı da sunuyor" dedi.

Etkinliği düzenleyen UNFPA'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Alanna Armitage ise Natalia Vodianova ve ELBI ile kadınların sağlığını çevreleyen kusurları ve tabuları kırma konusunda iş birliği yapmaktan heyecan duyduklarını kaydetti. Armitage, "Kalıcı bir değişim, kültürel bir değişim gerektirir. Bu nedenle yenilikçileri etkilemek oldukça önemlidir. Let's Talk girişimi hükümetlerden, özel sektörden, sivil toplumdan ve ünlülerden fark yaratanları bir araya getirerek, kadınların sağlık hakkını kullanabildikleri ayrımcılık, kusurlar ve tabular olmayan bir dünya yaratmadaki başarılarını paylaşmak ve kutlamak için mükemmel bir platform sunuyor" diye konuştu.

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