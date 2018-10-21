Süleyman Koç Camii minaresindeki taşları en iyi ustalar yerleştirecek

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu baraj göletin altında kalacağı için taşları yapboz gibi sökülen Süleyman Koç Camii minaresinin yeni yerleşim biriminde taşlarının, Türkiye'nin en iyi taş ustaları tarafından yeniden yerine yerleştirileceği belirtildi. 36 metreden 22 metresi indirilen 611 yıllık Süleyman Koç Camii minaresinin taşları titizlikle arkeopark'a götürülürken, 1 ay sonra yeniden yapılacak minarenin yapımında 15 taş ustası çalışacak. DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, mülakat ve testten geçirdikleri ustaların özel bir harçla yeniden minareyi aslına uygun yapacaklarını söyledi.

TAŞ USTALARI TESTTEN GEÇİRİLDİ

Ilısu Baraj gölü altında kalacak olan Hasankeyf'in 611 yıllık tarihi Süleyman Koç Camii minaresinin 36 metrelik bölümünün 22 metresi indirilirken, 14 metrelik bölümü ise 1 ay gibi bir sürede yeni yerleşim biriminde olacağı belirtildi. DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, yeni yerleşim birimi yakınındaki Arkeopark alanına götürülen minarenin taşlarının büyük bir titizlilikle numaralandırılarak taşındığını ifade etti. 1 ay sonra minarenin inşaatına yeniden başlanılacağını belirten Kösalı, "Türkiye'nin en iyi 15 taş ustasını mülakat ve testten geçirdik. Türkiye'nin en iyi taş ustaları minarenin yapımında görev alacak. Minarede özel harç kullanılacak ve aslına uygun yapılacak" dedi.

TARİHİ ESERLERİN YIL SONUNA DEK TAŞINACAK

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, İki tarihi minarenin yanı sıra camilerin duvar ve ana yapısının da taşınacağını ifade ederek, "Süleyman Koç camiinin haçlı kapısı ile çeşme bölümü de taşınacak. Kızlar Camii de taşınacak eserler arasında bulunuyor. Yıl sonuna kadar daha önce taşınması kararlaştırılan 7 eserin büyük bölümü taşınmış olacak. Ayrıca, El-Rızık camii minaresinin de taşınmasına yönelik çalışmalara önümüzdeki hafta başlayacağız. Tarihi eserler arkeopark'a aslına uygun şekilde taşınıyor" diye konuştu.

ORTA KAPI VE EYVAN BÖLÜMÜ ARKEOPARK'TA

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde taşınan eserler arasında yer alan İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan bölümü ile Orta Kapı'nın taban bölümünün yeni yerine aslına uygun şekilde yerleştiğini kaydeden 16. Bölge Müdürü Kösalı, "Orta Kapı'nın alt kademesi 130 ton ağırlığındaydı. 4.200 metre mesafedeki yeni yerleşim birimine ulaştırdığımız Orta Kapı'nın alt kademesi ile 250 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan bölümünün taşınma işlemleri tamamlanmış oldu. Eserleri sıfır hatayla taşındı. Kale giriş kapısı, Areoparkın giriş kapısı olacak. Bu güzergahtan müzeye kadar gezilebilecek alan olacak" dedi.



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