Su kuyusunda cesedi bulunan zihinsel engelli genç, toprağa verildi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan doğuştan zihinsel engelli Arif Karakoç (17), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, anne Fatma Karakoç, oğluna son kez bakarak gözyaşı döktü.Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde önceki gün babası Nurettin Karakoç ile gittiği bağ evinin bahçesinden ayrılan yaklaşık 16 saat sonra da evin yaklaşık 50 metre yakınındaki bir su kuyusunda cesedi bulunan doğuştan zihinsel engelli Arif Karakoç'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Karakoç'un cenazesi, helallik alınması için son kez baba evine getirildi. Burada anne Fatma Karakoç, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tabutun kapağını açtıran anne Fatma Karakoç oğluna son kez baktı.Ardından Ortaköy Camii'ne götürülen Arif Karakoç için, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından mahalle mezarlığına götürülen Arif Karakoç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, siyasi parti ve STK' temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

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