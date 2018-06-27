Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, evin bahçesindeki su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.

Topçular Mahallesi Arzu Sokak'ta oturan Hasan Oruncak, bahçesinde bulunan, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusundan gelen köpek sesini duydu. Hasan ile oğlu Mehmet Savaş Oruncak, kuyuya bakınca yavru köpeği görüp, kurtarmak istedi. Baba- oğul köpeği çıkaramayınca itfaiyeyi aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle kuyuya inerek, hayvan yakalama aparatıyla yavru köpeği aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarılan köpeğin yarasının olmadığı görüldü. Hasan Oruncak'ın verdiği yiyecekleri yiyen yavru köpek, daha sonra gözden kayboldu.

Havlama sesi gelmesi üzerine su kuyusunun başına gittiklerini anlatan Hasan Oruncak, "Oğlumla birlikte köpeği kuyudan çıkarabileceğimizi düşündük; fakat başarılı olamadık. İtfaiyeyi arayarak, yardım istedik. İtfaiye ekipleri de yavru köpeği sağ salim kuyudan çıkardı" dedi.

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