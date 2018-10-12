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Su baskınına uykuda yakalandılar
ARNAVUTKÖY'de kuvvetli yağış sonrası bazı ev ve işyerlerini su bastı. İmrahor Mahallesi Cendere Sokak'ta bulunan gecekondu da su altında kaldı. Bayram Alçım ve Satı Alçım çifti 3 çocuğuyla birlikte güne sel suları ile uyandı. Evlerine...
ARNAVUTKÖY'de kuvvetli yağış sonrası bazı ev ve işyerlerini su bastı. İmrahor Mahallesi Cendere Sokak'ta bulunan gecekondu da su altında kaldı. Bayram Alçım ve Satı Alçım çifti 3 çocuğuyla birlikte güne sel suları ile uyandı. Evlerine dolan su nedeniyle eşyaları kullanılmaz hale geldi. Alçım çifti büyük tehlike atlattıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.
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