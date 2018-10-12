Su baskınına uykuda yakalandılar

ARNAVUTKÖY'de kuvvetli yağış sonrası bazı ev ve işyerlerini su bastı. İmrahor Mahallesi Cendere Sokak'ta bulunan gecekondu da su altında kaldı. Bayram Alçım ve Satı Alçım çifti 3 çocuğuyla birlikte güne sel suları ile uyandı. Evlerine...