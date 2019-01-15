Su altındaki kuyulara zodyak botla ulaştılar

Bugün sabah saatlerinde İZSU ekip amiri Erkin Yüksektepe başkanlığında oluşturulan 5 kişilik ekip İzmir'in Menemen ilçesine bağlı kırsal Musabey Mahallesi'ndeki kuyulara zodyak botla ulaştı. 6 kuyudan 5'ini, enerji hatları dahil, halen biriken yağmur ve taşan Gediz Nehri'nin suları altında olduğu için devreye almak mümkün olmadı. Pompa motorlarının çalıştırılabildiği bir kuyu ise yaklaşık 3 saatlik çaba sonunda devreye alınabildi. Bu kuyudan Gerenköy- Kozbeyli- Yenifoça mahallelerini besleyen hatta su verilmeye başlandı. Birkaç gündür özellikle Yenifoça'da yeterli debide su verilememesi nedeniyle yaşanan kesinti ve sıkıntılar da giderildi.
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