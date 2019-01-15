Su altındaki kuyulara zodyak botla ulaştılar

İZMİR'in Foça ilçesinde görev yapan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekibi, ilçenin önemli bir bölümüne su sağlayan ve son günlerdeki sağanak nedeniyle su altında kalarak devre dışı olan kuyulara zodyak botla ulaştı. Ekip, 6 kuyudan uygun olan birini devreye alarak Gerenköy- Kozbeyli- Yenifoça Mahalleleri'ni besleyen hatta su verilmesini sağladı.Bugün sabah saatlerinde İZSU ekip amiri Erkin Yüksektepe başkanlığında oluşturulan 5 kişilik ekip İzmir'in Menemen ilçesine bağlı kırsal Musabey Mahallesi'ndeki kuyulara zodyak botla ulaştı. 6 kuyudan 5'ini, enerji hatları dahil, halen biriken yağmur ve taşan Gediz Nehri'nin suları altında olduğu için devreye almak mümkün olmadı. Pompa motorlarının çalıştırılabildiği bir kuyu ise yaklaşık 3 saatlik çaba sonunda devreye alınabildi. Bu kuyudan Gerenköy- Kozbeyli- Yenifoça mahallelerini besleyen hatta su verilmeye başlandı. Birkaç gündür özellikle Yenifoça'da yeterli debide su verilememesi nedeniyle yaşanan kesinti ve sıkıntılar da giderildi.

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