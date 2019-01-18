İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()-"SPORLA Kal Sultanbeyli' projesinin tanıtım toplantısı Sultanbeyli kaymakamlığı Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Sultanbeyli Şubesinin destek verdiği "Sporla Kal Sultanbeyli' projesinin tanıtımı yapıldı. Programa Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediye Spor Kulübü oyuncuları ile davetliler katıldı.

"BU PROJELERLE BİRLİKTE BİNLERCE GENCİMİZE ULAŞIYORUZ"

Programda bir konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Güzel bir proje. Sultanbeyli'mize uygulayacağız. Süresi 12 ay ama bu tarz projeler bitmez. Devam etmesi gerekir. "Sporla Kal Sultanbeyli'yi anlatırken yapılacak çok işler olduğunu zaten biliyoruz. Bu projelerle birlikte binlerce gencimize ulaşıyoruz. Artık tesadüflere bırakmadan 9 bin gencimizi yetenek taramasından geçirdik. Bunların içerisinden ülkemizde çok büyük hizmetler yapabilecek sporcu kardeşlerimizi bulup çıkaracağız. Destekleyeceğiz ve iyi bir noktaya çıkaracağız" dedi.

PROJENİN EN ÖNEMLİ AMAÇLARINDAN BİRİSİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ise, "Bu projenin asıl amaçlarından en önemlisi bağımlılıkla mücadele. Spor yapan gençlerimiz daha sağlıklı oluyorlar ve daha da başarılı olduklarını biliyoruz aynı zamanda da bağımlılık gibi kötü alışkanlıklara bulaşmıyorlar. Bağımlılıkla mücadele konusunda bu projenin önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Projenin diğer bir ana amaçlarından birisi de yetenekli çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. 500 tane lise çağındaki gencimiz içerisinden bu proje kapsamında başarılı olan 50 gencimiz spor akademisine gönderilecek. Sporda yüksek öğrenimini yapması için hiçbir fedakarlıktan ve destekten kaçınılmayacak. Bizim için önemli bir değer olan Aydos Ormanları'nın tanıtılması. Sultanbeyli belediyesinin önemli çalışmaları ile Aydos Kalesi turizme kazandırılıyor. Bu anlamda çok önemli çalışmalar yapıldı. Bu proje çerçevesinde inşallah Aydos kalesine de hep beraber spor yaparak, yürüyerek, hem ilçemizi tanıtmış oluruz hem de Aydos kalesini tanıtmış oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.

SPORCULARA BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay "Sporla kal Sultanbeyli" projesinin imzalarını attı. İmza töreninin ardından Hüseyin Keskin ve Metin Kubilay Sultanbeyli Belediyespor teknik ekibi ve sporcularına başarı belgelerini takdim etti. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Sultanbeyli Spor Kulübü oyuncuları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"EVLATLARIMIZIN GELECEĞİNİ SPORLA, EĞİTİMLE, KÜLTÜRLE, SANATLA KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İmza töreni sonrası Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 'ya proje hakkında açıklamalarda bulundu. Metin Kubilay, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hazırlamış olduğumuz ve Sultanbeyli belediyesinin destekleriyle hayata geçirdiğimiz bir proje. Özellikle gençlerimizi sporla tanıştırmak amacıyla ve yetenekli olanlarının seçilerek spor akademilerine yönlendirilmesi amacıyla hazırlanmış bir proje" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Keskin ise, "Sporla kazan Sultanbeyli dedik ve Sultanbeyli Kaymakamlığımız, Sultanbeyli belediyemiz ve kaymakamlığımız bünyesinde bulunan kurumların katılımıyla güzel bir projeye imza attık. Okullarımızın kapandığı bugün kaymakamımızla birlikte öğrencilerin karnelerini verdik. Şimdi de sporcularımıza teşekkür plaketi verdik. Sultanbeyli için büyük bir proje olan 'Sporla Kal Sultanbeyli' diyerek evlatlarımızın geleceğini sporla, eğitimle, kültürle, sanatla kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

PROJE HAKKINDA

Sultanbeyli ilçesinde dezavantajlı çocuklar ve gençlerin hedef kitle olarak seçildiği projenin süresi on iki ay olacak ve 81.520,00 lira bütçe kullanılacak. Proje faaliyetleri kapsamında bağımlılık eğitimleri, spor tanıtım günleri, spor okuryazarlığı semineri, geleneksel çocuk oyunları turnuvası, risk altındaki gençlerin sporla topluma kazandırılması, spor ve kültür gezileri, gençlerin üniversite spor bilimleri fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlama ve Aydos doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

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