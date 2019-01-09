Spil Dağı'nda kar keyfi

MANİSA'daki Spil Dağı'nda kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasıyla hem bu kentte yaşayanlar hem de İzmirliler kar hasretini giderdi. Beyaz örtü Spil'de seyirlik görüntüler oluştururken, vatandaşlar soğuk havaya rağmen karın keyfini çıkardı.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Spil Dağı beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Spil Milli Parkı'nda Uludağ'ı andıran görüntüler ortaya çıktı. Manisalılar kadar İzmirliler de kara olan hasretlerini gidermek için Spil'e koştu. Buradaki piknik alanında kar üzerinde bazı vatandaşlar mangal keyfi yaparken, bazıları da kar topu oynadı. Her zaman kar göremeyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Soğuk havaya rağmen karın tadını çıkaranlar, bölgede bulunan yabani hayvanlar için yiyecek bırakmayı da ihmal etmedi. Her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığı Spil'de karla birlikte seyrine doyumsuz görüntüler de ortaya çıktı. Beyaz örtünün kapladığı ağaçlar ve doğanın arasında bulunan köşk evleri görenleri kendine hayran bıraktı.

Karın keyfini çıkarmak için İzmir'den geldiğini belirten Süha Akçay, "İzmir'de malum kar göremiyoruz. Buraya ilk defa geliyorum. Muhteşem bir manzara var. Biraz soğuk ama gelip görmeye değer" dedi. Eşi Begüm Akçay da kartpostallık bir manzara olduğunu ifade ederek, "İzmir'de şehir merkezinde kar yok. Biz de buraya geldik. Burada ortam çok güzel" diye konuştu. Spil'e ilk kez geldiğini söyleyen Osman Yalçın, "Buraya İzmir'den geldik. Çok soğuk ve alışık değiliz" dedi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğunu ve soğuk havaya alışkın olmadığını dile getiren Elmas Yalçın şunları söyledi:

"Burası çok güzel ama çok soğuk. İzmir'den geldik, karı pek bilmediğimiz ve karda yaşamadığımız için zorlandık. Manzarası karla birlikte çok daha güzel."



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