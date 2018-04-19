Sosyal medya ödülleri sahiplerine kavuşuyor

TÜRKİYE'NİN en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2018'in kazananları belirlendi. Birbirinden başarılı projelerin yer aldığı yarışmanın ödülleri 26 Nisan'da düzenlenecek tören ile sahiplerine verilecek.

BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile bu sene ikincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey'de ödül heyecanı yanacak. Yoğun başvuru döneminin ardından sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri, tüm projeleri titizlikle inceledi.

En başarılı marka ve projelerin belirlendiği yarışmada kazananlar, 26 Nisan günü gerçekleşecek görkemli törenle ödüllerine kavuşacak. Bu sene Raffles Istanbul'da gerçekleşecek törene sektörün önde gelen marka ve ajans temsilcilerinin yanı sıra, Social Media Awards Turkey jüri üyeleri, dernek başkanları ve sosyal medyayı iyi kullanan ünlüler katılım gösterecek. Her kategorinin en başarılı işleri derecelerine göre altın, gümüş ve bronz ödüllerin sahibi olacak.

DELOITTE TÜRKİYE DESTEK VERİYOR

BoomSonar ve Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen sosyal medya ödüllerine Deloitte Türkiye de destek veriyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşen yarışmada ödüllendirme süreci Deloitte Türkiye tarafından incelendi. Şeffaf oylama sistemini oldukça önemseyen Social Media Awards Turkey etik değerleri gereğince her projenin adil olarak değerlendirilmesini sağladı. Uzmanlığı ile sosyal medya ödüllerine destek veren Deloitte Türkiye, değerlendirme sistemini adım adım inceleyerek ödüllendirme sürecinin güvenilirliğini daha da güçlendirdi.

OBJEKTİF VERİLERE DAYALI İLK SOSYAL MEDYA YARIŞMASI

Social Media Awards Turkey kategorileri SocialBrands Veri Analitiği, Jüri Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, markaların son yıl içerisindeki sosyal medya performanslarını tamamen verilere dayalı ve tarafsız olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendiriliyor. 50 farklı sektörden 24 binden fazla sosyal medya hesabının değerlendirildiği ödüller, marka performansını belirlerken 30’dan fazla veriye dayalı kriter kullanıyor.

Jüri Ödülleri, markaların sosyal medya ve dijital dünyada gerçekleştirdiği kampanya, proje ve stratejileri inceleyerek en başarılı marka ve projeleri ödüllendiriyor. Jüri Ödülleri'nde sosyal medya kampanyası, gerçek zamanlı kampanya, online-offline entegrasyonu, özel gün kampanyası gibi dijital dünya ve sosyal medyayla ilgili toplam 35 farklı kategoride ödül verilecek.

Social Media Awards Turkey'de projelerin ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra, sosyal medyayı en etkili kullanan ünlüler ve sosyal medya fenomenleri de değerlendirildi. Sosyal medyanın gelişimi ile birlikte mecralarda ün kazanmış ve kendisi için hayran kitlesi oluşturmuş fenomenler ve takipçileriyle sosyal medyada etkili bir iletişim sürdüren sanatçılar da ödüllerine kavuşacak.

ÖDÜL TÖRENİ 26 NİSAN’DA GERÇEKLEŞECEK

28’inci yılını geride bırakan Türkiye’nin lider pazarlama platformu Marketing Türkiye ve Türkiye’nin ilk ve en gelişmiş sosyal medya takip, analiz, yönetim ve akıllı iş platformu BoomSonar tarafından düzenlenen yarışmanın tüm kazananları 26 Nisan’da İstanbul’da yapılacak ödül töreninde ödüllerine kavuşacak.

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