Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu (1)

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()
İSTANBUL merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı. 4 kişi gözaltına alındı.
Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() İSTANBUL merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı. 4 kişi gözaltına alındı.
Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()
İSTANBUL merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı. 4 kişi gözaltına alındı.