Sordukları adresi bilmeyen 2 kişiyi vuran şüphelilerden 1'i tutuklandı  

KONYA'da aynı mahallede yaklaşık 1 saat arayla 2 kişiyi sordukları adresi bilemedikleri iddiasıyla silahla yaralayan ve gözaltındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilerden 1'i yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.Olay, geçen Cuma gecesi Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tuzludeve Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tamer Özkan'ın (19) yanına yaklaşan minibüsün içindekiler adres sordu. İddiaya göre minibüstekiler, adresi bilmediği gerekçesiyle Özkan'a ateş açıp uzaklaştı. Kurşunların isabet ettiği Özkan kalçasından yaralanırken, çevredeki bir iş yerinin de camları kırıldı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özkan, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.1 SAAT SONRA AYNI YERDE BİR KİŞİ DAHA VURULDUOlaydan yaklaşık bir saat yine Fahri Efendi Caddesi'nde yürüyen Oktay Toraman'ın da (33) yanına yaklaşan minibüsün içindeki kişiler adres sordu. Toraman adresi bilmediğini söyleyince, yine minibüsün içinden rastgele ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobil, iş yeri ve evde hasar oluşurken, Toraman ise bacağından yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Toraman da aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.İki olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganların içinde bulunduğu minibüsün N.U.'ya (20) ait olduğunu tespit etti.OLAYDAN ÖNCE KAVGA ETMİŞLERAraştırmasını derinleştiren polis, N.U.'nun ve aynı yaştaki arkadaşı Hasan U.'nun saat 22.00 sıralarında Kule Caddesi'ndeki kafede 4 kişi ile tartışıp kavga ettiğini belirledi. Kavga sırasında bıçakla yaralanan N.U.'nun Konya Numune Hastanesi'nde tedavi görüp taburcu olduğunu tespit etti.'ADRES BİLMEDİKLERİ İÇİN VURDUK'Polis, aynı mahallede bir saat arayla 2 kişiyi tabancayla yaraladığı ileri sürülen Hasan U., N.U. ve F.K.'yı gözaltına alındı. Olaya karıştığı beriten R.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Gözaltına alınan şüphelilerden N.U.'nun ilk ifadesinde, kafede kavga ettikleri grubun oturduğu Mehmet Akif Mahallesi'ne gelerek, bu kişileri bulmaya çalıştıklarını, o sırada adres sordukları kişilerin, adresi bilmeyince rastgele ateş açtıklarını söylediği öğrenildi. 3 kişi ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDICumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine serbest bırakılan şüphelilerden Hasan U., yeniden gözaltına alındı. Hasan U., ifadesinin ardından 'Hayati tehlike geçirecek şekilde silahlı yaralama ve silahla tehdit' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hasan U., 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.Diğer şüpheliler N.U., F.K. ve R.G hakkında da aynı suçtan 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı verildi. N.U.'nun serbest kaldıktan sonra hastanede tedavi altına alındığı ve tedavisinden sonra hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

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