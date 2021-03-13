Son Dakika: Şırdancı Bedo Cinnet Geçirdi! Şırdancı Bedo'da Neler Oldu?

Alınan yeni kararla doğrultusunda geçtiğimiz hafta itibariyle normalleşme planları devreye alınmaya başlanmıştı. Birçok şehirde hafta sonu kısıtlamalarında Cumartesi günleri esneklik sağlanırken, Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Uzun bir süredir kepenkleri kapalı olan esnafada müjdeli haber gelmişti. Normalleşme adımları kapsamında esnaflara yüzde 50 kotayla hizmet verme imkanı tanındı. Uzun bir süredir kapalı kalan ve borçları yükselen esnaf ise bu duruma tepki göstermekteydi. Yasaklara uyulup uyulmadığı konusunda denetimler sıklaştırılırken bu akşam Adana'dan gelen bir haber sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Adana Şırdancı Bedo cinnet geçirdi başlığıyla sosyal medyada yaşananlar geniş yankı buldu.

SON DAKİKA ŞIRDANCI BEDO

Adana'nın en ünlü şırdan satan esnaflarından Şırdancı Bedo bu akşam polis denetiminde ceza aldı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre kısıtlama saatlerine uymayan Şırdancı Bedo, dükkanını 10 dakika geç kapattı. Polis denetiminde bu gecikmeden dolayı ceza yazılmak istenince olanlar oldu. Lokantada yemek yiyen müşteriler yüzünden 10 dakika gecikme yaşandığı belirtilirken, müşteriler cezanın kendilerine yazılmasını talep etti. Polis ekipleri ise mekana ceza yazmak isteyince ortalık gerildi. Mekan sahibi sinirlenerek dükkandaki masa ve sandalyeleri sokağa fırlattı.

Tansiyonun yükselmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerilimli anlarda sesleri duyan çevre sakinleri de olay yerine toplandı. Çevre esnafı da beş on dakikalık gecikmeyi görmezden gelemiyorsunuz diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Polisler ise görevlerini yaptığını belirtti. Uzun bir süredir kapalı kalan ve borçları biriken esnaf yaşanan bu olaya tepki gösterdi. Zor durumda olan esnafların bir de cezalarla karşı karşıya kalması sosyal medyada geniş yankı buldu. Adana Şırdancı Bedo başlığıyla Twitter üzerinden hasgtag açıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 01:08