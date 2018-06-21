Soma maden faciası davasına sanıklar ifade verdi (2)

27 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 22'nci duruşmasının üçüncü oturumuna verilen aranın ardından devam edildi.

Duruşmada, tutuklu sanık Soma Kömürleri A.Ş.'de teknik nezaretçi maden mühendisi Ertan Ersoy'un savunmasının ardından tutuksuz yargılanan 46 sanığın savunmasına geçildi. Tutuksuz sanıklardan madendeki emniyet vardiya amiri Yasin Kurnaz, slayt eşliğinde savunmasını yaptı. Kurnaz, tutuklu yargılanan sanıkların savunmalarındaki gibi birinci ve ikinci bilirkişi raporlarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kurgular üzerine suçlamaların yapıldığını iddia etti. Kurnaz, "Birinci ve ikinci bilirkişi raporlarında kurgular üzerine iddialar ve suçlamalar yapılıyor. Birinci bilirkişinin verdiği rapora göre ben 19 ay cezaevinde yattım. İkinci bilirkişi raporundan sonra ise tutuksuz yargılanmak üzerine serbest bırakıldım. Bilirkişi raporları kurgular üzerine, kanıtlar ortada yok. Şahsıma yönelik suçlamaların hepsi afaki" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Kurnaz'ın savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarına geçmeden, kendisinin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı olarak görev yapması sebebiyle, duruşmanın 27 Haziran Çarşamba günü saat 09.00'a ertelendiğini açıklandı.

27 Haziran'da tekrar görülmeye başlanacak duruşmaya tutuksuz sanıklarının savunmalarıyla devam edilecek.



İlker KILIÇASLAN/MANİSA, ()