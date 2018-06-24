Sokaklarda AK Partililerden kutlama

Ersan SAN - İSTANBUL - SEÇİM sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN - İSTANBUL - SEÇİM sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı. (FOTOĞRAF)
Ersan SAN - İSTANBUL - SEÇİM sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı.
(FOTOĞRAF)