Sokaklarda AK Partililerden kutlama

Ersan SAN - İSTANBUL  - SEÇİM sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı. (FOTOĞRAF)

Sokaklarda AK Partililerden kutlama

Ersan SAN - İSTANBUL  - SEÇİM sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı.

(FOTOĞRAF)

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