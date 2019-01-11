Sokak köpeklerini evinde besleyen hayvansevere mama desteği

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),() - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve şiddet gören köpeklerin bakımını üstlenen Cemalettin Avcı'nın (32) bakımın üstlendiği hayvanlar için İzmir ve İstanbul'dan yardım eli uzandı. Avcı'nın beslediği kedi ve köpekler için harekete geçen hayvanseverler mama desteğinde bulundu.

Silopi'de sokakta şiddet gören köpekleri veterinerde tedavi ettikten sonra bakımlarını evinde üstlenen Cemalettin Avcı'ya, İzmir ve İstanbul'dan destek geldi. İzmir'de yaşayan ve Silopi Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan Fatma Demir, İzmir Hayvanseverler Derneği ile irtibata geçerek, Silopi'deki köpekler için mama desteğinde bulundu. Demir'in talebi üzerine dernek tarafından Silopi'ye gönderilmek üzere mamalar hazırlandı. Mamaları İzmir'den Silopi'ye getiren Demir, Cemalettin Avcı'nın evinde beslediği köpeklere verdi. Kendi elleriyle köpekleri mamayla besleyen Demir, "Cemalettin Avcı'nın hayvan sevgisini gördük. Biz de yardımlarımızı esirgemeyelim istedik. İzmir'den hayvan sevgimizi buraya taşıdık. Bu gibi çalışmalara hayvanseverlerin destek olmasını istiyoruz" dedi.

Demir'in yanı sıra İstanbul'dan da mama desteği aldıklarını da söyleyen Cemalettin Avcı, "Duyarlı insanların olması bana sevinç veriyor. 8 köpeğe bakıyordum. Geçenlerde bir arkadaşım 2 köpek daha getirdi. Şimdi 10 köpeğe bakıyorum. Hayvanlarında en az insanlar kadar bu dünyada yaşamaya hakları var" diye konuştu.



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