Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK/KONYA,() - KONYA’da dondurucu soğuklar sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Cadde kenarındaki otoparklarda görevli olan işçilerin, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere yansıdı.
Kentte hissedilen hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Dondurucu hava şartları ise en çok sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Etkilenenlerden biri de soğuk havaya rağmen günde 8 saat sokakta çalışmak zorunda kalan cadde kenarındaki otopark görevlileri oldu. Gün boyunca sokakta çalışan görevliler, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere yansıdı.
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Soğuk havada sokakta zorlu mesai
Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK/KONYA,() - KONYA’da dondurucu soğuklar sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Cadde kenarındaki otoparklarda görevli olan işçilerin, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere...
Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK/KONYA,() - KONYA’da dondurucu soğuklar sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Cadde kenarındaki otoparklarda görevli olan işçilerin, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere yansıdı.