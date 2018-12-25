Soğuk havada mağazanın 'Sadık' müdavimi

HAVALARIN soğuması ile birlikte Avcılar’da bulunan güzellik ve kişisel bakım zinciri mağazası iki sokak köpeğine adeta mesken oldu.

Marmara Caddesi’ndeki mağazaya ilk kez gelenler, girişteki paspas üzerinde veya kasanın hemen yanında yerde oturan veya uyuklayan köpekleri görünce şaşırıyor. Mağazaya geçen yıl kış mevsiminde oldukça sık gelen sokak köpeklerinden ‘Sütlaç’ bu yıl seyrek gelmesine karşılık caddede saçakların altında dolaşan ‘Sadık’ saat 09.00’da çalışanların gelmesinden kısa süre sonra içeri girip, neredeyse 12 saat buradan çıkmak bilmiyor. Dışarıdaki soğuk havaya rağmen sıcak mağazada yanından geçen müşterilere aldırmadan bütün gün uzanan, zaman zaman uyuklayan köpek, ilk kez gelenlerin dışında normal karşılanıyor. İlk kez mağazada sokak köpeği görüp şaşıranlar, kısa sürede alışıyor.

Görevliler, bu durumdan müşterilerinin neredeyse tamamının şikayetçi olmadığını, onları hemen kabullendiklerini söylediler. Mağaza çalışanları, sürekli işyerinde olduğu için ‘Sadık’ adı verilen köpeğin genellikle kendisini erkek müşterilere sevdirmediğini ancak, kadın ve çocukların başını ve tüylerini okşamasından hoşlandığını, bunun sokak hayvanına daha önce veya geceleri dışarıda zaman zaman karşılaştığı sanılan sert tepkiden kaynaklanmış olabileceğini savundu. Bu köpeğin sadece bir kadın görevlinin günde bir veya iki kez verdiği yiyecekleri yediği belirtildi.



(FOTOĞRAF)

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