Şoför muhtar adayından, kendi aracıyla 6 ay ücretsiz ulaşım vaadi

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 10 yıldır midibüsüyle yolcu taşıyan muhtar adayı Ahmet Akçil (40), seçmenlerine 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz seyehat vaadinde bulundu.

Nevşehir- Avanos hattında kendi midibüsüyle yolcu taşıyan Ahmet Akçil, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Akçil, seçilmesi halinde mahalle sakinlerini 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz taşıyacağı sözünü verdi. Ahmet Akçil, yerel seçim vaadini de midibüsüne astığı afişle duyurdu. Afişte, 'Desteklerinizle muhtarlığı kazandığım zaman Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlardan Nevşehir- Avanos arası gidiş- geliş ücretini 6 ay boyunca almayacağım' ifadeleri yer aldı.

Nevşehir- Avanos arası yolcu taşımacılığında yetişkinlerden 5, öğrencilerden ise 4 TL ücret alınıyor.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×