Sivrihisar'da Sucuk Festivali başlıyor

SİVRİHİSAR Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan 'Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali' 10 Şubat Pazar günü yapılacak. Festival kapsamında vatandaşlara yaklaşık 5 ton sucuk ikram edilecek.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, festival kapsamında vatandaşlara yaklaşık 5 ton sucuk ikram edileceğini belirterek, "2017 Yılında düzenlediğimiz festival büyük ses getirmesinin yanında herkes tarafından beğenilen ve sabırsızlıkla beklenen bir festival oldu. Lezzetine güvendiğimiz Sivrihisar sucuğu, festivalimiz sonrasında ülkemizin dört bir yanından talep edilmeye başladı ve kasaplarımız sucuk yetiştiremez oldu. Bizler Sivrihisar'ın tarihini ve kültürünü olduğu kadar lezzetlerini de tüm dünyaya tanıtma konusundaki iddiamızı sürdürüyoruz. 2017 yılında yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festivalimizde 2 ton sucuk ekmek dağıttık. Bu yıl da festivalimizde 5 ton sucuk ikramında bulunacağız" dedi.

Festivalde ayrıca, sanatçılar Derya Uluğ ve Mithat Körler konser verecek. Etkinliğe gelen vatandaşlar, Sivrihisar ilçesine özgü yöresel ve organik köy ürünleri ile hediyelik eşyaları alma fırsatı bulabilecek.

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