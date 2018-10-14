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Siverek’i toz bulutu kapladı
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerin de aniden etkili olan toz bulutu gökyüzünü kızıla bürüdü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede vatandaşlar erken saatlerde evlerine...
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerin de aniden etkili olan toz bulutu gökyüzünü kızıla bürüdü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede vatandaşlar erken saatlerde evlerine girdi.
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