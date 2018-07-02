Sivas'ta ölenler Balıkesir'de anıldı

SİVAS Olayları'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle, Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Tanıtma Derneği'nce anma programı düzenlendi. Dernek Başkanı Akay Şahin, "Sivas'ta Cumhuriyete, laik düzene, aydınlığa, sanata, bilime, Atatürk ve devrimlerine saldırmışlardır" dedi.

Balıkesir Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Tanıtma Derneği , basın açıklaması yaptı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve Aletıeylül İlçe Başkanı Dilek Yalçın ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği basın açıklamasında Sivas Olayları'nda yaşımı yitiren 35 kişi anıldı.

Sivas'ta Madımak Otel'de öldürülen 35 aydın ve sanatçının fotoğraflarının yeraldığı ve 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı pankartın açıldığı basın açıklamasında ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerde taşındı.

'SİVAS'TA YAKILAN TÜRKİYE'YDİ'

Türkiye'de demokrasi ve özgürlük isteyen tüm aydınların yaşamlarının her alanında saldıra uğradıklarını söyleyen Balıkesir Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Akay Şahin, katliam davasının zaman aşımı nedeniyle düştüğünü belirtti.

3 Eylül 2978'de Sivas, 25 Aralık 1979'da Kahramanmaraş, 4 Temmuz 1980 Çorum, 2 Temmuz 1993'te ise yine Sivas'ta yaşananların demokrasi ve özgürlük isteyenlere saldırıların kanıtı olduğunu ifade eden Akay, "Sivas'ta yakılan; yaşamın, kartdeşliğin, barışın sevdası, laiklikti, Türkiye'ydi, Cumhuriyet'ti, çağdaşlıktı, bilim ve sanat aşkıydı. Radikal İslam denilen ve dine dayalı bir devlet düzenini laik Türkiye Cumhuriyeti yerine kurmak isteyenler terörü yaşam biçimi haline getirmişler. Cumhuriyete, laik düzene, aydınlığa, sanata, bilime Atatürk ve devrimlerine saldırmışlardır. Ne yazık ki devlet; gerici saldırıya, kendi yurttaşlarının yakılmasına büyük ölçüde seyirci kalmıştır. Aradan geçen zaman içinde Sivas olaylarının üstünün örtülmesi için herşey yapılmış ve nihayetinde 13 Mart 2012'de Sivas davası düşürülmüştür. Böylece gerici güçler düzen yargısı tarafından alenen aklanmıştır" dedi.



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