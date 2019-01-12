Sivas'ta nesli tükenmekte olan 'vaşak' görüntülendi

SİVAS'ta öğretmenlik yapan Levent Zoroğlu (45), nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan vaşağı görüntüledi.Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönerken Karaçayır köyü yakınlarında arazide bir hayvan fark etti. Aracını durduran ve cep telefonu ile görüntü alan Zoroğlu, hayvanın 'Anadolu kaplanı' olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti. Zoroğlu’nun bir süre cep telefonu ile görüntülediği vaşak, daha sonra gözden kayboldu. Zoroğlu çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Zoroğlu’nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.Kısa süre önce de Suşehri ilçesi yakınlarında 3 vaşak bir arada görüntülenmişti.

FOTOĞRAFLI