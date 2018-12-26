Sivas'ta kar yağışı başladı; 248 köy yolu ulaşıma kapandı (5)

SİVAS-ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Sabah saat 10.30 sıralarında kapanan Sivas- Erzincan karayolu, Kızıldağ geçidi, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından 14.15 itibariyle yeniden ulaşıma açıldı. Araçların geçişine izin verilirken, özellikle yüksek tonajlı vasıtalara zincir takma zorunluluğu getirildi.
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SİVAS-ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA AÇILDI Sabah saat 10.30 sıralarında kapanan Sivas- Erzincan karayolu, Kızıldağ geçidi, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından 14.15 itibariyle yeniden ulaşıma açıldı. Araçların geçişine izin verilirken,...
SİVAS-ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA AÇILDI
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