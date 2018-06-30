Sivas Katliamında hayatını kaybeden 33 can anılacak

ESKİŞEHİR,()



ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı öncülünde Hacı Bektaş Veli Derneği, Eskişehir Alevi Dernekleri Platformu, Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta katledilen 33 aydını ve sanatçıyı anmak için bir dizi etkinlik düzenledi.

2 Temmuz 2018 Pazartesi gün boyu devam edecek anma programı, saat 11.00’de Büyükdere Cemevi önünde yapılacak basın açıklaması ile başlayacak. 12.30’da Atatürk Anıtına bırakılacak çelenk ile devam edecek olan anma programı 20.00’de Büyükdere Mahallesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi arkasındaki Futbol Sahası’nda gerçekleşecek anma programı ve konser ile devam edecek. Muharrem Temiz, Tülay Örten Yıldız, Ferhat Durmuş ve Selahattin Akarsu’yun sahne alacağı anma konserinde 25 yıl önce Sivas’ta 33 kişinin hayatını kaybettiği katliam bir kez daha lanetlenecek.