Sivas'ın 'tel helva çekimi' geleneğini yaşatıyorlar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği'nce kentin eski kültürlerinden 'tel helva çekimi' geleneği, kış akşamları fasıl eşliğinde sürdürülüyor. Birçok kişinin katılımıyla yaklaşık 2 saatte yapılan tel helvası, tadıyla beğeni topluyor.

Sivas'ın en eski geleneklerinden olan, özellikle kış gecelerinde yapılan muhabbetlere tat veren 'tel helva çekimi' geleneği sürdürülüyor. Un, şeker ve limon tuzu kullanılarak yapılan tel helvası, yaklaşık 2 saatte hazırlanıyor. Birçok kişinin halka şeklinde oluşturulan karışımı tepsi içinde unla buluşturarak, sürekli döndürmesiyle yapılan ve pişmaniyeyi andıran helva, tadıyla da ilgi çekiyor. Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği üyeleri, kış aylarında dernek binasında toplanarak, hem bu geleneği sürdürüyor hem de sohbet etme imkanı buluyor.

Dernek olarak şehrin gelenek ve göreneklerini sürdürmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu "Bunlardan biri de soğuk kış gecelerinde Sivas'ın vazgeçilmezi aile ortamlarında, dost sohbetlerinde bir araya gelindiği zaman tel helvası çekilir. Şeker miyane edilir, un kavrulur onunla birlikte tel helvası çekilir. Bu uzun yıllardır Sivas'ımızda vardır. Dedelerimizden gördüğümüz gibi aynen yapılır. Kar yağdığı zaman mutlaka Sivas'ta eş- dost bir araya gelince sözlü, sazlı, müzikli, sohbetli gecelerimize renk katar, tat verir. Bunu yaşatmak için dernek üyesi arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bunun tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz. Bu tel helvası çekimi uzun yıllardır unutulmuştu. Bunu tekrar canlandırmak ve gençlere, çocuklarımıza bunu yaşatmak için bir araya geliyoruz. Bunu sık sık ortamlarda okullarda, ortamlarda, özel günlerde gündeme getiriyoruz, birlik beraberliğimizi sağlamak için" diye konuştu.

'GENÇ KUŞAKLARA AKTARMAK İSTİYORUZ'

Derneğin yönetim kurulu üyesi İbrahim Dede ise genç kuşaklara aktarmak için bu geleneği sürdürdüklerini söyledi. Dede, "Biz bunu çocukluk dönemlerinden hatırlıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için derneğimiz vesile oldu. Bunu da dernek aracılığıyla genç kuşakları alıştırmak ve onlara öğretmek için onları bu şekilde yönlendirmek amacıyla düzenliyoruz. Zaten ilimiz soğuk bir iklime sahip. Uzun kış gecelerinde yapılabilecek en güzel etkinliklerden biri. Bunu da yeniden canlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Tel helva ustası Murat Aygün de aile büyüklerinden öğrendiği bu işi severek, yaptığını belirtip, "Tel helvası dediğimiz olayı amcalarımdan gördüm. Amcalarım, dedelerimizden gördü. Ben de bu geleneği büyüklerimiz sayesinde yaymaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Tel helvası şeker, un, limon tuzundan oluşuyor. 'Miyane' dediğimiz işlem oluyor. Unu kavuruyoruz ve miyaneyi dondurarak beyazlatma işlemi yapıyoruz ve unla buluşturuyoruz. Harika bir tat oluyor. Sivas'ın bu kültürleri unutulmasın, yaşatılsın istiyoruz" diye konuştu.

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