Şişli Etfal'in 6. katından böyle atladı

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, 6. kattan atladı. O anı bir amatör kamera saniye saniye kaydetti. Ağır yaralanan kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İntihar girişimi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi geldi.

FOTOĞRAF

