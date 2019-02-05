Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma (1)

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()-ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()-ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor. (FOTOĞRAF)
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()-ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.
(FOTOĞRAF)