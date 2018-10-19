Şişli'de çökme tehlikesi; Şişli Belediyesi'nden açıklama

İSTANBUL,()-ŞİŞLİ'de 8 katlı bir binanın giriş katındaki bakkalda bir kolonda çatlak meydana gelmesi üzerine, çökme tehlikesi bulunan bina ile çevresindeki 3 bina tahliye edildi. Olaya ilişkin Şişli Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

Feriköy Mahallesi Beyzade Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki bakkal dükkanındaki bir kolonda gece yarısı çatlama meydana gelmiştir. Belediyemiz bu sorunun çözümü için gerekli adımları atmaktadır. Tehlikeye neden olan durum ve bu konuda Şişli Belediyesi olarak aldığımız aksiyonlar aşağıda bilginize sunulmuştur.

Olayın bildirilmesini takiben teknik uzmanlarımız ve mühendislerimiz binayı incelemiş ve çökme tehlikesi saptanmıştır. Bina tahliye edilerek mühürlenmiştir. Tahliye edilen bina sakinlerinden ihtiyacı olanlar ilçedeki apart otellere yerleştirilmiş olup, gıda ihtiyaçları Belediyemiz tarafından kaldıkları otellere gönderilmektedir.

Yarın sabah binadaki markette çelik konstrüksiyonlarla bir güvenlik koridoru oluşturup, güçlendirme yapmaya başlanacaktır. Bu işlemin 3 gün sürmesi planlanmaktadır. Güçlendirme çalışmalarının ardından itfaiye desteğiyle üst kattan başlayarak sırayla tüm dairelerin eşyaları tahliye edilecektir. Binanın tümüyle boşaltılmasından sonra yıkım işlemi gerçekleştirilecektir.

Daha sonraki süreç, Pazartesi günü saat 11.00'de bina sakinleri ile yapılacak toplantıda planlanacaktır.