Şırnak'ta yaşlılar ile çocuklara piknik ve müzikli eğlence

ŞIRNAK Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuklar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Cudi Dağı manzarası eşliğinde, yaşlı ve çocuklar, kıl çadırlarda piknik yaparken, yöre sanatçılarının söylediği müzik eşliğinde de doyasıya eğlendi.1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Birleşmiş Milletler tarafından Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuklar Günü nedeniyle 'Nesiller Buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında yaşlılar ve çocuklar Şırnak Belediyesi tarafından Cudi Dağı manzaralı mesire alanında kıl çadırlarda piknik yaptı. Yerel sanatçı Hacı Ertaş'ın seslendirdiği ezerlerle eğlenen yaşlılar ve çocuklar, birlikte piknik yapmanın keyfini yaşadı. Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara topaç, top, balon ve çeşitli hediyeler verildi.Şırnak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, yaşlılar ve çocuklar gününün bu yıl aynı güne denk geldiğini belirterek, "BM tarafından Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü ve 1 Ekim ise Dünya Yaşlılar Günü olarak belirlenmiştir. Bu yıl her iki önemli tarihimizin aynı güne denk gelmesi çocuk ve yaşlılarımız için önemli bir farkındalık ve saygı kültürünün geliştirilmesi fırsatını da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Çocuklarımızın olumlu tutum, davranış ve değerlerini güçlendirmek, sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunmak, sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunmak , yaşlılarımızın ise torun özlemini gidermek, yaşamlarını dinamik kılmak amacıyla 1 Ekim Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuklar Günü münasebetiyle ortak bir piknik organizasyonu düzenledik. Çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine devamlılıkları temel önceliğimiz olduğundan 1 Ekim'in pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 'Nesiller buluşması' etkinliğini 30 Eylül pazar günü düzenledik" dedi.

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