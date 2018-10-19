Şırnak'ta FETÖ operasyonu: Gözaltına 19 asker 10'u itirafçı oldu

ŞIRNAK'ta, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütü imamlarınca ankesörlü telefon hatlarından aranan askerlere yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 askerden 10'u itirafçı oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütü mahrem imamlarınca ankesörlü sabit telefon hatlarından sık sık aranan askerlere yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 14 astsubay ve 3 uzman çavuş olmak üzere 19 askeri personel, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan sanıklardan 10'u itirafçı olmak istediğini beyan etti. Bunun üzerine 10 asker, adli kontrol talebi ile serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifade veren sanıklardan biri daha adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise tutuklandı.

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