Şırnak Şerafettin Elçi Havaliman'ında, 9 ayda 330 bin yolcu uçtu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(Şırnak), ()- ŞIRNAK'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yılın ilk 9 ayında 330 bin yolcuya hizmet verirken, 2 bin 222 uçak iniş-kalkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının inişi ile 2013 yılının Temmuz ayında hizmete açılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. 2013 yılında Ankara ve İstanbul’a haftada 3 sefer yaparak 40 bin yolcu taşıyan havalimanında, artık 26 iniş-kalkış olmak üzere haftalık 52 uçuş yapılıyor. 2018’in ilk 9 ayında 330 bin yolcuya hizmet veren havalimanında 2 bin 222 uçak iniş ve kalkış yaptı. 2017’de 342 bin yolcuya hizmet veren havalimanında bu yıl sonunda yüzde 30 artış yaşanması bekleniyor ve yolcu sayısının da 450 bine ulaşması tahmin ediliyor. Ayrıca havalimanında bu yıl 28 ambulansın uçuşu gerçekleştirildi.

Suriye ve Irak sınırına yakın olması nedeniyle, özellikle Irak'lı yolcuların rağbet gösterdiği havalimanında yolcu biletleri 1 hafta içerisinde tükenirken, Şırnak ve ilçelerinde oturan vatandaşlarında ilgi gösterdiği uçak seferleri için bilet bulmanın zor olduğu belirtildi. Özellikle İstanbul'u görmek isteyen Iraklı yolcular, Irak’ın Zaho kentine 50 kilometre mesafedeki Şerafettin Havalimanı'na Habur Sınır Kapısı üzerinden ulaşım sağlarken, her gün artan yolcu yoğunluğundan dolayı havalimanı terminalinin yetersiz kaldığı belirtildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na günlük 2, Ankara-Şırnak ve Adana’ya karşılıklı olarak uçuşların yapıldığını belirten Şerafettin Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, özel bir havayolu firması ile yapılan görüşmede, yakın bir tarihte İzmir-Şırnak seferlerine başlanacağını söyledi.

Adana seferinden memleketi Şırnak’a dönüş yapan yolculardan Ahmet Karoyum, "Bu havalimanı için gururluyuz, minnettarız. Her isteğimizi yere kısa sürede gidebiliyoruz ve dönebiliyoruz. Memleketimize böyle bir imkan tanındığı için çok teşekkür ediyoruz. Havalimanına bu ismi verenlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsum" dedi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Güç Merkezi teknikeri olan Şeyhmus Alpkan, aşırı bir yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, "Şerafettin Havalimanı 2013 Temmuz ayından bu yana yolcu patlaması yaşıyor. Aşırı bir yoğunluk var. Halkımız yer bulamıyor. 10 gün önceden yer ayırmaları gerekiyor. Tabi ki de yönetim olarak, müdürlüğümüz olarak İzmir, seferi için de taleplerde bulunduk ve en yakın zamanda da inşallah halkımızın hizmetine girecek. Irak’tan gelen yolcularımız uçaklarda yer bulamıyor. Bu talepler üzerine müdürlüğümüz olarak Devlet Hava Meydanları'na gerekli girişimlerde bulunarak en yakın zamanda açılacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

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