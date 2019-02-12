Şırnak'a 6 yeni ambulans

SAĞLIK Bakanlığı'nca Şırnak'a gönderilen 6 tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 6 ambulans, Şırnak'a getirildi. Ambulansların teslimi için 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve sağlık çalışanları katıldı.Törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, tahsis edilen 6 ambulansla birlikte kentteki ambulans sayısının 51'e çıktığını belirterek, "Devletlerin asil görevlerinden bir tanesi, vatandaşlarına en iyi sağlık hizmetini götürmektir. Bu anlayışla hareketle devletimizin Şırnaklı hemşehrilerimizin en kaliteli ve en iyi şekilde alması için bütün imkanlarını seferber etmektedir. İl merkezi ve ilçe merkezlerimizde devlet hastanelerimiz mevcut. Yeni devlet hastanelerinin yapımı ve yatırım programında olanların yapımı söz konusu. İnşallah onları da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu devlet hastanelerimizde ve diğer sağlık birimlerinde yeterli diyebileceğimiz sayıda doktorumuz ve sağlık çalışanlarımız halkımıza hizmet ediyor" dedi.Konuşmaların ardından ambulansların anahtarları sürücülerine teslim edildi.

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