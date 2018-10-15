Sinop'ta, Bartholomeos'nun ziyareti öncesi açıklama

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, Fener Rum Patriği Bartholomeos'nun 17 Ekim Çarşamba günü kente yapacağı ziyaretine ilişkin konuştu. Kaya, "En büyük amacımız, bu ziyaretin bir turizm değeri olarak ortaya çıkması. İlimize turizmde sezon dışı katkı getirmesi ile çok büyük bir değer olduğunun farkındayız" dedi.

İl Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki din adamlarının çarşamba günü kente gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamada bulundu. Basın toplantısında konuşan Cemalettin Kaya, şunları söyledi:

"Kentin içerisinde bir arkeolojik ve kültür çalışması yapılıyor. Bu her ilde olan bir mevzu değildir. Örneğin Sümela Manastırı'na özel gitmek gerekir. Sinop'un en büyük özelliği; kültürü, tarihi, turizm değerleri hep yaya mesafesinde, ulaşılabilir konumda olmasıdır. Bu değeri özellikle vurgulamak isterim. Bu değerin üzerine bir değer katmak, bunu uluslararası bir evrensel kültür değerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz ve dünyada İslam dini olduğu gibi Hristiyan dini ve Ortodoks camiası var. Bunun da en büyük lideri İstanbul Rum Patriği. Fatih Sultan Mehmet ile birlikte bütün Türk camiasında, Türk tarihinde yer almış bir makam. Bartholomeos, Sinop'u ziyarete gelecek. Buradaki bizim en büyük amacımız Sinoplular olarak, bu ziyaretin bir turizm değeri olarak ortaya çıkması. İlimize turizmde sezon dışı katkı getirmesi ile çok büyük bir değer olduğunun farkındayız."



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