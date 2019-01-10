Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp, 2 kişi kurtarıldı/ Ek foto

Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp, 2 kişi kurtarıldı/ Ek foto

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