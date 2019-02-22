Sinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağını tanıttılar

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, () – BAHÇEŞEHİR Üniversitesi bugün yeni bir uygulamayı tanıttı. Mühendislik fakültesinden iki öğrencinin geliştirdiği Clapper hakkında konuşan Berker Gültepe, “Sinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağını duyuruyoruz” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), bugün Mühendislik Fakültesinden iki öğrencinin geliştirdiği uygulamanın lansmanına ev sahipliği yaptı. Bilgisayar Mühendisliği 2’ncisınıf öğrencisi Berker Gültepe’nin ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Utku Sağsöz’ün geliştirdiği Türkiye’nin en büyük film ve dizi mobil uygulaması olan ‘Clapper’, Amazon Türkiye tarafından da destekleniyor. Clapper’da kullanıcılar oluşturdukları profille birbirleriyle iletişim halinde olabilecek, dizi ve film önerilerini tartışabilecek, oyuncuları puanlayabilecek.

“BAŞARILI OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ”

Uygulamayı geliştiren Berker Gültepe’nin Apply BAU ile üniversiteden burs kazandığını ifade eden BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, “Apply BAU ile geçen sene 720 öğrenci aldık. Ve bu 720 öğrenci aslında 720 girişimci demek. Bu anlamda çok farklı bir şey yaptığımızı ve başarılı olduğumuzu hissediyoruz. Neden mi, çünkü bu öğrencilerden bugün tanıtımını yaptığımız uygulamalar çıkıyor” dedi.

Clapper’a verdikleri destekten memnun olduklarını ifade eden İnogar ve İnogar Art Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür, “Türkiye’den çok iyi teknoloji markaları çıkabilir. Buna çok fazla fırsat var. Burası iyi bir laboratuvar. Burada çok malzeme var, umarım Clapper’ın da yolu açık olur. Hem kültür sanat hem inovasyon ekosistemi hem de yatırımcı tarafında biz her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

AMAZON TÜRKİYE DESTEKLİ

Uygulamayı hayata geçirenlerden BAU Bilgisayar Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Berker Gültepe, bugünü uzun zamandır beklediklerini ifade ederek “Yıllardır üzerinde emek verdik.Bugün sinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağını duyuruyoruz. Kullanıcılar filmler ve diziler üzerinden sosyalleşebiliyorlar. İzledikleri içerikleri arkadaşlarına duyurabiliyorlar. Amazon Türkiye’nin de desteklediği girişimlerden biriyiz.

Yaklaşık olarak 3 yıldır bu projenin üzerinde çalıştıklarını belirten Utku Sağsöz, “Son bir yılda şirketleştik. Birçok kuluçka merkezi ve mentor görüşmesi gerçekleştirdik. Bu girişimcilik ekosisteminin tebeşirini yuta yuta geldik. Yaptığımız diğer işlerden kazandığımız paralarla Clapper’ı fonladık” diye konuştu.

‘SEN DE CLAP’LE’

Klaket anlamına gelen Clapper’ın ve uygulamada kullanılan diğer terimlerin de kısa bir açıklamasını yapan Sağsöz, “’Clap’ bizim orta butonumuz. Yani bir şeyi paylaşmak için kullandığımız, ‘Bunu izliyorum’ diye arkadaşlarınıza duyurduğunuz buton. İnsanları harekete geçirmek için kullandığımız kelime ‘Clap it’ yani ‘Sen de Clap’le’. Bu eylemleri gerçekleştiren kişi de ‘Clapper’. Yani hem uygulamanın ismi hem de ‘Clap’leyen kişi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.