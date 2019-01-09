Sınavda kalp krizi geçiren öğrenci Ankara’ya sevk edildi

ORDU'nun Fatsa ilçesinde okulda yapılan sınav sırasında kalp krizi geçirerek kalbi duran Celil İnan (14), ambulans uçakla sevk edildiği Ankara’da tedaviye alındı.

Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Celil İnan, dün öğle saatlerinde okulda girdiği sınav esnasında fenalaşarak yere düştü. Okul yönetiminin durumu haber vermesi üzerine, okula gelen sağlık görevlileri kalbi duran İnan'a kalp masajı uyguladı. Genç öğrenci daha sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların burada yarım saatlik müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen İnan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların genç öğrencinin tedavisinin Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürmesi gerektiğini bildirmesi üzerine TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız devreye girerek İnan için Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi yoğun bakım servisinde yer ayarlandı. Genç öğrenci, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.



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