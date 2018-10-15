Silopi’de öğretmenler için kaynaşma ve tanışma yemeği

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()-



ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Türk Eğitim-Sen ilçe temsilciliği, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle, verdiği yemekte öğretmenlerle bir araya geldi.

Silopi Öğretmenevi’nde düzenlenen buluşmada konuşan Türk Eğitim-Sen Şırnak Şube Başkanı Turgut Tatar, "Öğretmenlerimiz kutsal bir görevi ifa ediyor. Camiamız bünyesinde bugün burada toplandık. Aramıza yeni katılan öğretmenlerimiz var. Burada kaynaşarak tanışmayı amaçladık. Öğretmenlerimizin hak ettiğinin karşılığını alması ve daha iyi eğitim için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hak, hukuk ve adalet için yılmadan çalışacağız. Bu vesile ile programımıza iştirak eden tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Toplu fotoğraf çekimiyle program son buldu.

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