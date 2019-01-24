Silopi'deki Suriyeli çocuklara 'Türkçe' eğitimi

BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen programla Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Suriyeli çocuklara Türkçe dil eğitimi veriliyor.

Silopi ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF tarafından desteklenen proje kapsamında Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmeleri amacıyla kurs açıldı. Silopi Gençlik Merkezi'nde verilen kursta çocuklara haftalık 10 saatlik Türkçe dil eğitimi veriliyor. Suriyeli 12 çocuğun katıldığı kursta, Suriyeliler'in dil nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü hedefleniyor.

UNICEF görevlisi Fehime Demir, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler'in kendilerini daha iyi ifade etmeleri amacıyla kursun açıldığını dile getirerek, "UNICEF ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklediği Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı projesi ile Suriyeli çocuklara Türkçe eğitimi veriyoruz. Çalışmalara Ekim ayında başladık. Bu çocukların Türkçe öğrenerek kendilerini daha iyi ifade etmelerini hedefliyoruz" dedi.

Kursa katılan Suriyeli Sitra Hüseyin ise kurs sayesinde Türkçe'yi öğrendiğini ifade ederek, "Kurs sayesinde Türkçemiz daha da gelişti. Öğretmenlerime de teşekkür ediyorum, bize her şeyi öğrettiler, onları hiç unutmayacağım" diye konuştu.



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